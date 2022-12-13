Во время досмотра сотрудники барнаульского СИЗО достали из заключенных запрещенные предметы

Телефон, который вытащили из заключенного Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю остановили заключенных, которые пытались пронести с собой на территорию закрытого учреждения запрещенные вещества и предметы. Причем они их прятали в себе.

– Запрещенные предметы и вещества были спрятаны ухищренным способом в естественной полости тела, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по региону.

Как выяснилось, заключенные спрятали в себя два шприца с остатками героина, сверток с этим же наркотиком и сотовый телефон с симкой. Все предметы у них, разумеется, изъяли, а также завели административное дело и наложили штраф – 4 тысячи рублей.