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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:24

Во время досмотра сотрудники барнаульского СИЗО достали из заключенных запрещенные предметы

Они спрятали их глубоко, но не надежно
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Телефон, который вытащили из заключенного

Телефон, который вытащили из заключенного

Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю остановили заключенных, которые пытались пронести с собой на территорию закрытого учреждения запрещенные вещества и предметы. Причем они их прятали в себе.

– Запрещенные предметы и вещества были спрятаны ухищренным способом в естественной полости тела, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по региону.

Как выяснилось, заключенные спрятали в себя два шприца с остатками героина, сверток с этим же наркотиком и сотовый телефон с симкой. Все предметы у них, разумеется, изъяли, а также завели административное дело и наложили штраф – 4 тысячи рублей.