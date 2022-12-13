Почти 20 лет колонии получил убийца учительницы в Алтайском крае

Убийца нанес женщине больше 40 ножевых ранений Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае осудили 23-летнего жители Новоалтайска, которого признали виновным в убийстве учительницы.

Заседание проходило с участием коллегии присяжных. Они признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как удалось доказать на суде, 1 июня 2021 года молодой человек терзаемый финансовыми трудностями, решился на разбойное нападение. Причем выбрал себе жертву из числа знакомых – ею стала его учительница. Обвиняемый знал, что 65-летняя женщина живет одна и поэтому проблем не будет. Но чтобы замести следы, он купил перчатки и нож и со всем арсеналом нагрянул в «гости».

– Зайдя в дом женщины, он с особой жестокостью нанес по ее телу не менее 44 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

К разочарованию парня, в доме ничего особо ценного он не нашел. В общей сложности он смог набрать имущества только на сумму около 15 тысяч рублей.

На протяжении долгого времени не удавалось выйти на след злоумышленника. Следователям пришлось отсматривать видеозаписи с камер наружного наблюдения, искать случайных свидетелей. И все же преступника установили. Во время задержания он во всем сознался, но потом отказался от своих показаний. Родственники пытались придумать ему алиби, но их быстро раскусили.

Суд признал молодого человека виновным в разбойном нападении и убийстве. Ему назначили 19 колонии строгого режима и после полтора года ограничения свободы.