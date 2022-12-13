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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:17

В заринской поликлинике дети лежат прямо на полу

Горожане пожаловались на многочасовые очереди врачам
Александра Сапожкова
В городе много заболевших ОРВИ и гриппом

В городе много заболевших ОРВИ и гриппом

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Заринска пожаловались на многочасовые очереди в местной поликлинике. И призвали администрацию города обратить внимание на проблему, сообщает издание «Наш город Заринск».

По словам горожан, сейчас в городе идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В поликлинику идет вал пациентов, причем с тяжелыми симптомами.

«И в больнице не протолкнуться. Дети сидят и лежат прямо на полу! Мамочки держат малышей на руках и часами стоят в очередях! Ну скамейки хотя бы можно было поставить!», - возмущаются жители города.

Они просят помочь разрешить эту ситуацию.