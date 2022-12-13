Бийчанка после звонка в мессенджер перевела мошенникам больше 2 млн рублей

Потерпевшая обратилась в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

53-летняя бийчанка получила через мессенджер звонок от человека, представившегося сотрудником банка, и не придала этому значения. А он оказался мошенником, переманившим ее деньги на «безопасный счет».

– Мужчина начал рассказывать о том, что женщине одобрен заем в сумме 1 300 000 рублей, но заявка от ее имени поступила якобы от другого человека, - рассказывают в полиции.

Чтобы доказать это он сбросил ей документы на кредит, а после этого порекомендовал проверить личный кабинет и на счете действительно была указанная в бумагах сумма. Следом «менеджер банка» сказал установить приложение для перевода денег на «безопасный счет». Тем же вечером поступил еще один звонок. На этот раз якобы от сотрудника полиции, который заверил, что надо делать именно так, как рекомендуют «специалисты».

– В итоге за несколько дней жительница Бийска успела оформить еще один займ, получить страховые выплаты и все деньги перевести на неизвестные счета, - добавляют в региональном главке МВД.

У пострадавшей за это время не возникло ни тени сомнений. Только когда «следователь» и «менеджер» перестали отвечать на входящие звонки, женщина поняла, что ее обманули. Ущерб составил 2 213 000 рублей.