В Бийске открылись елочные базары с новыми ценами

Елочные базары в Бийске работают на прежних точках Фото: газеты «Бийский рабочий»

В минувшие выходные в Бийске начали работать елочные базары. Они открылись на старых местах, но с новыми ценами.

– Самый компактный экземпляр высотой 1-1,5 м обойдется в 1000 рублей, но это при условии, что она не самая пышная. Если полутораметровая красавица обладает пышными формами, продавец за нее попросит на 200 рублей дороже, - пишет «Бийский рабочий».

По словам продавцов, диапазон цен составляет от тысячи до пяти тысяч. Чем выше елка, тем, соответственно, цена будет больше. Предприниматели объясняют удорожание тем, что лесничества увеличили закупочную стоимость. Теперь оптовая цена начинается от 700 рублей.