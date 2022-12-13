Два участка дорог закрыли из-за метели в Алтайском крае

Трассы закрыли для автобусов и грузовиков Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По данным на утро 13 декабря в Алтайском крае закрыли два участка дорог из-за сильной метели.

– По данным Алтайавтодор на территории края закрыты два участка дорог: К-03 - Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от города Змеиногорска до села Варшава) и К-09 - Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан (от границы с Поспелихинским районом до границы с Республикой Казахстан), - сообщают в региональном главке МЧС со ссылкой на организацию.

На участках отмечается плохая видимость и низовая метель. Проезд запрещен для автобусов и грузовиков.