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НовостиОбщество13 декабря 2022 3:25

Два участка дорог закрыли из-за метели в Алтайском крае

На трассе плохая видимость
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Трассы закрыли для автобусов и грузовиков

Трассы закрыли для автобусов и грузовиков

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По данным на утро 13 декабря в Алтайском крае закрыли два участка дорог из-за сильной метели.

– По данным Алтайавтодор на территории края закрыты два участка дорог: К-03 - Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от города Змеиногорска до села Варшава) и К-09 - Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан (от границы с Поспелихинским районом до границы с Республикой Казахстан), - сообщают в региональном главке МЧС со ссылкой на организацию.

На участках отмечается плохая видимость и низовая метель. Проезд запрещен для автобусов и грузовиков.