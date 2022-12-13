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НовостиОбщество13 декабря 2022 3:02

13 декабря в Барнауле отключат светофоры

Это временная мера
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Светофоры не будут работать до 12 часов

Светофоры не будут работать до 12 часов

Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 13 декабря, в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

С 9 утра до 12 часов приостановлена работа светофорных объектов на пересечении Социалистического проспекта и улицы Партизанской, Павловского тракта и Попова, а также Попова и 280 лет Барнаулу.

– Причина – плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения, - объясняют в мэрии.

Водителям следует быть особенно внимательными при переезде данных участков.