13 декабря в Барнауле отключат светофоры

Светофоры не будут работать до 12 часов Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 13 декабря, в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

С 9 утра до 12 часов приостановлена работа светофорных объектов на пересечении Социалистического проспекта и улицы Партизанской, Павловского тракта и Попова, а также Попова и 280 лет Барнаулу.

– Причина – плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения, - объясняют в мэрии.

Водителям следует быть особенно внимательными при переезде данных участков.