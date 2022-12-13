13 декабря Барнаул сковали пробки

Пробки в Барнауле утром 13 декабря 2022. Скриншот сервиса "Яндекс. Пробки"

Утром 13 декабря столицу Алтайского края сковали многокилометровые пробки.

Одна из причин – ночная метель и снег на дорогах, который затрудняет проезд. В настоящее время, согласно сервису «Яндекс. Пробки» в Барнауле 9 баллов. Павловский тракт стоит от пересечения с Малахова в сторону центра и продолжается багровая пробка на проспекте Строителей до Челюскинцев.

Сам проспект Строителей также замер в обратную сторону из центра от КДМ до Павловского тракта. Узкая улица Челюскинцев застопорилась от Чкалова до Строителей. По Власихинской не проехать от пересечения с Ленточным Бором и далее до Фурманова и до Павловского тракта.

Кроме того традиционный затор на Советской Армии и Кутузова. Есть на дорогах несколько аварий, который в том числе затрудняют движение, так что будьте внимательны и осторожны.