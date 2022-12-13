На Павловском тракте в Барнауле появится очередной торговый центр

Проект торгового центра Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Город Барнаул в ближайшее время может прирасти очередным торговым центром Градсовет одобрил его строительство на Павловском тракте.

Торгово-развлекательный центр возведут на Павловском тракте, 174а. Прямо по соседству с гипермаркетом «Dommer».

– По оценке экспертов, новое здание хорошо впишется в архитектурный ансамбль Барнаула. При этом рекомендовано не «закрывать» фасад рекламой, а предусмотреть для ее размещения отдельные конструкции, - пояснили в мэрии.

Кроме того, положительную оценку на заседании получили два объекта во Власихе – магазин и мастерская мелкого ремонта, а также магазин сопутствующей торговли в районе пересечения Павловского тракта с улицей Звездной.

– Строение появится в глубине участка. Попасть на территорию объекта можно будет по съездам с Павловского тракта и дороге, дублирующей тракт, после ее обустройства, - рассказали участники градостроительного совета.