Прокуратура добилась выплат для многодетной семьи из Алтайского края

Кроме того в соцзащите сделали перерасчет пособий Фото: Анна СЕМИНА

Многодетная мать из Алтайского края обратилась в прокуратуру с просьбой помочь вернуть социальные выплаты. После долгого разбирательства ее права восстановили. Подробнее об этом рассказали в ведомстве.

– Установлено, что мать, воспитывающая троих детей, неоднократно обращалась в органы соцзащиты населения по Красногорскому району с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, - поясняют в прокуратуре.

Однако в выплате семье было отказано, так как они не смогли доказать отсутствие доходов у остальных членов семьи. Прокуратура установила, что одним из видов занятости, во время которого женщина никак не могла получать доход – это уход за нетрудоспособным родственником с 2015 года.

В итоге после проверки, которая расставила все по местам, женщине назначили выплату пособий из расчета с мая текущего года. С учетом всех перерасчетов ей выплатили более 36 тысяч рублей, а также проконсультировали, как включить период ухода за родственником в пенсионный стаж.