В Барнауле участок возле аэропорта выкупила бизнесвумен

Участок пытались реализовать и ранее Фото: Олег УКЛАДОВ

Предпринимательница Алена Кулабухова почти за 45 млн рублей выкупила участок возле аэропорта в Барнауле. Об этом пишет «Банкфакс».

Площадь земельного участка федеральной собственности составляет 9,1 гектаров. Он находится в четырех километрах от воздушной гавани Алтайского края.

На участке можно размещать объекты розничной торговли, развлекательные комплексы, а также ночные клубы.

Территорию пытались реализовать ранее, однако торги срывались из-за отсутствия участников. В этот раз заявка была одна – от индивидуальной предпринимательницы, которую и признали победительницей.