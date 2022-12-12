Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 12:41

В Барнауле участок возле аэропорта выкупила бизнесвумен

Его цена почти 45 млн рублей
Герман Архаров
Участок пытались реализовать и ранее

Участок пытались реализовать и ранее

Фото: Олег УКЛАДОВ

Предпринимательница Алена Кулабухова почти за 45 млн рублей выкупила участок возле аэропорта в Барнауле. Об этом пишет «Банкфакс».

Площадь земельного участка федеральной собственности составляет 9,1 гектаров. Он находится в четырех километрах от воздушной гавани Алтайского края.

На участке можно размещать объекты розничной торговли, развлекательные комплексы, а также ночные клубы.

Территорию пытались реализовать ранее, однако торги срывались из-за отсутствия участников. В этот раз заявка была одна – от индивидуальной предпринимательницы, которую и признали победительницей.