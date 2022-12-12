Пригородный поезд между Барнаулом и Славгородом запустили на Алтае

Поезд запустили 12 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 12 декабря запустили новый пригородный поезд «Барнаул-Славгород». Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава региона Виктор Томенко.

Время в пути от краевой столицы края до Славгорода будет составит 6 часов 25 минут. Поезд сделает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино и других. Преимущества поезда смогут оценить жители 15 районов региона, расположенных вдоль нового маршрута.

– Уже в следующем году мы сможем более точно посчитать пассажиропоток, в том числе наших гостей, туристов, которые летом поедут отдыхать на знаменитые соленые озера и в город-курорт Яровое, – отметил глава региона.

Он добавил, что стоимость билетов будет сниженной за счет выплаты компенсаций из бюджета региона. Напомним, поезд будет отправляться из Барнаула в 15:35 и прибывать в Славгород в 22:00. Обратно он будет отправляться в 8:00 и прибудет в краевую столицу в 14:25 часов.