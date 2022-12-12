Морозы до -42 градусов обрушатся на Алтайский край

Холоднее всего в регионе ожидается в ночь на 15 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. В регионе ожидаются морозы -40 градусов и ниже. Об этом сообщает алтайский Гидрмоетцентр.

В ночь на 14 декабря прогнозируют -23…-28, по северо-западу до -33 градусов. Днем будет-19…-24, по северо-западу до -29 градусов.

Холоднее всего в регионе ожидается в ночь на 15 декабря. Столбики термометров опустятся до отметок -32…-37, местами до -42 градусов.

Днем 15 декабря прогнозируют -21...-26, местами до -31 градусов.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра и метели.