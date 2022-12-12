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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:11

В алтайских школах и детсадах усиливают режим дезинфекции

Растет число заболевших ОРВИ
Герман Архаров
В школе

В школе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ. Образовательным учреждениям предписано усилить противоэпидемические меры. Об этом на пресс-конференции рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора

Если отсутствует больше 20% детей с клиникой ОРВИ и гриппа, то приостанавливают деятельность отдельных классов или групп. Кроме того, в детсадах и школах усиливают дезинфекционный режим. Речь идет про кварцевания и проветривания.

Ранее мы писали, что циркуляцию вирусов гриппа в Алтайском крае отмечают на протяжении последних трех недель. От числа всех исследуемых в лаборатории материалов вирус гриппа составляет около 10%.