В МЧС предупреждают жителей Алтая о непогоде 13 декабря

На дорогах нужно быть осторожными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра и метели. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.

Местами порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с, по юго-востоку 25-27 м/с. Также выпадет снег, а на дорогах не исключены заносы.

В региональном управлении МЧС отметили, что из-за непогоды возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях. Жителям и гостям региона нужно быть внимательными и острожными.

Кроме того, в Алтайском крае похолодает.