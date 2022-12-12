Новогодний городок возводят на улице Мало-Тобольской в Барнауле

Елку уже установили Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице на улице Мало-Тобольской установили праздничную ель. Специалисты продолжают возведение новогоднего городка, пишет мэрия.

Сейчас скульпторы создают ледяные барельефы по сюжетам старых новогодних открыток. Для малышей уже приготовили две горки.

Кроме того, улицу Мало-Тобольскую украсят световые фигуры. Седи них шары, яркие цветы и другое. Входные секции в новогодний городок оформят световой композицией в виде звезд.

Полностью завершить возведение городка планируют к 23 декабря. Площадка будет работать в формате прогулочной зоны.