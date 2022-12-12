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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:27

Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Конституции

Глава города пожелал барнаульцам крепкого здоровья
Герман Архаров
Вячеслав Франк

Вячеслав Франк

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем Конституции России. Об этом сообщает горадминистрация.

Мэр краевой столицы, отметил, что основной закон создавался во время кардинальных изменений в стране и был призван объединить многонациональный народ, сохранить суверенитет и целостность государства, а также сформировать крепкий фундамент для его развития.

Вячеслав Франк отметил, что конституция – основополагающий документ для всех сфер жизни общества. Глава города пожелал барнаульцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успешной реализации всех намеченных планов.