Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем Конституции

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем Конституции России. Об этом сообщает горадминистрация.

Мэр краевой столицы, отметил, что основной закон создавался во время кардинальных изменений в стране и был призван объединить многонациональный народ, сохранить суверенитет и целостность государства, а также сформировать крепкий фундамент для его развития.

Вячеслав Франк отметил, что конституция – основополагающий документ для всех сфер жизни общества. Глава города пожелал барнаульцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успешной реализации всех намеченных планов.