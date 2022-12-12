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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:05

На алтайской трасе ограничат движение из-за военных

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием
Герман Архаров
Движение ограничат для всех видов транспорта

Движение ограничат для всех видов транспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 12 декабря, из-за перемещения военных колонн в Алтайском крае ограничат движение для всех видов транспорта.

Движение ограничат на следующих участках дорог в регионе:

– с 17 до 19:30 часов (населенный пункт Украинский) –дорога Р-256 (граница Первомайского и Косихинского районов)

– с 17:00 до 19:30 (населенный пункт Украинский) –дорога Р-256 – подъезд к селу Косиха (стела «Колоски»)

При этом в ГИБДД подчеркивают, что маршрут и время сопровождения изменить.