На алтайской трасе ограничат движение из-за военных

Движение ограничат для всех видов транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 12 декабря, из-за перемещения военных колонн в Алтайском крае ограничат движение для всех видов транспорта.

Движение ограничат на следующих участках дорог в регионе:

– с 17 до 19:30 часов (населенный пункт Украинский) –дорога Р-256 (граница Первомайского и Косихинского районов)

– с 17:00 до 19:30 (населенный пункт Украинский) –дорога Р-256 – подъезд к селу Косиха (стела «Колоски»)

При этом в ГИБДД подчеркивают, что маршрут и время сопровождения изменить.