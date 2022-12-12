Нескольких детей высадили из автобуса в Бийске из-за неработающей карты

В автобусе
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Бийска утверждает, что 10 декабря из автобуса из-за неработающей карты якобы высадили нескольких детей. Об этом горожанка написала в группе «Бийск 22».
По словам женщины, инцидент произошел в автобусе №17. Вечером на остановке «Музей» в салон вошли 6 человек
– Мой сын подошёл рассчитаться за всех, но непонятно по каким причинам у него не проходила оплата и их всех высадили у моста, – написала жительница Бийска.
Она добавила, что по закону водитель не имел права так поступать.
Жительница алтайского наукограда также поинтересовалась, куда можно обратиться за помощью.