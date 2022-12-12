Нескольких детей высадили из автобуса в Бийске из-за неработающей карты

В автобусе Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска утверждает, что 10 декабря из автобуса из-за неработающей карты якобы высадили нескольких детей. Об этом горожанка написала в группе «Бийск 22».

По словам женщины, инцидент произошел в автобусе №17. Вечером на остановке «Музей» в салон вошли 6 человек

– Мой сын подошёл рассчитаться за всех, но непонятно по каким причинам у него не проходила оплата и их всех высадили у моста, – написала жительница Бийска.

Она добавила, что по закону водитель не имел права так поступать.

Жительница алтайского наукограда также поинтересовалась, куда можно обратиться за помощью.