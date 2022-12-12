На памятках размещена информация о том, как укомплектовать рюкзак на случай тревоги Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам начали рассылать брошюры с инструкциями по сбору «тревожного чемоданчика». Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Сообщения с такими памятками приходят в чатах домов и групп в детских садах. На памятках размещена информация о том, как укомплектовать рюкзак на случай тревоги и как действовать при воздушной, химической, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления.

По данным «Алтапресс», рассылка на этот раз не фейковая. Связана она с тем, что на территории региона действует режим базовой готовности.