На памятках размещена информация о том, как укомплектовать рюкзак на случай тревоги
Фото: Олег УКЛАДОВ
Барнаульцам начали рассылать брошюры с инструкциями по сбору «тревожного чемоданчика». Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Сообщения с такими памятками приходят в чатах домов и групп в детских садах. На памятках размещена информация о том, как укомплектовать рюкзак на случай тревоги и как действовать при воздушной, химической, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления.
По данным «Алтапресс», рассылка на этот раз не фейковая. Связана она с тем, что на территории региона действует режим базовой готовности.