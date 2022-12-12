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НовостиОбщество12 декабря 2022 3:07

У барнаульцев узнали, любят ли они праздновать Новый год

Герман Архаров
Салют на Новый год

Салют на Новый год

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 из 10 барнаульцам нравятся новогодние праздники. Об этом сообщает авторы исследования на портале SuperJob.

Специалисты провели опрос жителей краевой столицы. Выяснилось, что очень любят Новый год 30% жителей Барнаула. 34% любят, но без фанатизма. При этом спокойно к этому празднику относятся 28%.

В нелюбви к Новому году признались 4% опрошенных барнаульцев, а 2% и вовсе заявили, что ненавидят новогодние дни.

Ранее мы рассказывали, какие новогодние елки для детей можно посетить в в Барнауле. Афиша спектаклей и концертов можно найти здесь.