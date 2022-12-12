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НовостиОбщество12 декабря 2022 2:00

Жителей Алтая ужаснуло состояние каменской инфекционки

Снимки опубликовали в социальных сетях
Герман Архаров
Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Жительница Алтайского края опубликовала фотографии из каменской инфекционной больницы. Снимки, на которых видно ужасное состояние учреждения, разместили в группе «Инцидент Барнаул».

Женщина утверждает, что это не заброшенное здание, а действующая инфекционка в Камне-на-Оби на улице Гоголя, 91.

- Это просто нечто, там что вообще проверок не бывает?, - задается вопросом жительница региона.

На кадрах видны потрескавшиеся стены и облезлые пол, который местами темного цвета.

Женщина, разместившая фото, призывает главврача Каменской ЦРБ и власти города обратить внимание на ситуацию с состоянием инфекционки.