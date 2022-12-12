Небольшой снег и до -18 градусов ожидается в Алтайском крае 12 декабря

В Барнауле 12 декабря столбики термометров покажут -14…-16 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется в Алтайском крае с небольшого потепления. В понедельник, 12 декабря, столбики термометров покажут -13…-18 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Местами по югу Алтайского края выпадет небольшой снег. В регионе будет дуть юго-западный ветер, 2-7 м/с, местами не исключены порывы до 14 м/с.

В Барнауле 12 декабря столбики термометров покажут -14…-16 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер, 2-7 м/с.