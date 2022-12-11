Супруга барнаульца, избившего инвалида у ТЦ, рассказала свою версию событий

Запись с камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Супруга барнаульца, в отношении которого возбудили уголовное дело из-за избиение инвалида, рассказала подробности инцидента. Свою версию событий она изложила в социальных сетях.

По словам женщины, подъехавший на велосипеде мужчина напугал ребенка.

- Ребенок просил уехать Смирнова: «Дядя уезжай, уезжай, пожалуйста, при этом сильно плакал. Но Смирнов не унимался. Муж применил физическую силу так как того требовала ситуация, - рассказала женщина паблику «Инцидент Барнаул».

Напомним, конфликтная ситуация между отцом ребенка и пострадавшим произошла в ноябре. В СМИ появилась информация о том, что мужчина якобы грубо обращался со своим сыном. За ребенка вступился прохожий. В ответ отец малыша ударил велосипедиста.

Мужчине грозит до пяти лет колонии за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, связанное с выполнением лицом общественного долга.

Ранее он публично извинился за свои действия и признал, что был не прав.