В Алтайском крае 75-летняя женщина пыталась огнем отогреть трубопровод и устроила пожар

Пожарные обнаружили в подвале 75-летнюю бабушку, которая не могла самостоятельно выбраться из западни Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

11 декабря в селе Новообинцево Шелаболихинского района произошёл пожар в частном доме. Приехавшие на место ЧП пожарные спасли пожилую женщину, сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда спасатели приехали по вызову, дым уже заполонил весь дом. Прежде всего, жилище проверили на наличие в нем людей. Пожарные обнаружили в подвале 75-летнюю бабушку, которая не могла самостоятельно выбраться из западни. Огнеборцы помогли женщине и вывели ее на воздух.

- Пожару развиться не дали, площадь горения не превысила нескольких квадратных метров, - рассказал Александр Чернов, начальник 18 пожарно-спасательного отряда.

По предварительной информации пожара стало неосторожное обращение с огнём. Хозяйка дома пыталась открытым огнем отогреть трубопровод.