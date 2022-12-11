В пригороде Барнаула на улицу выбросили собаку, но животное спасли

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В барнаульском поселке Авиатор неизвестные выбросили на улицу собаку. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- Сегодня, около часа назад, в поселке Авиатор на улице 4-я Малиновая девушка привезла годовалую собаку, оставила на морозе и уехала, - рассказали свидетели инцидента.

Как рассказала другая участница сообщества позже, эта собака жила в ее подъезде. Животное оставили съехавшие квартиранты. На собаку неоднократно жаловались жильцы дома.

- Конечно, неправильно поступили люди, но сейчас я еду ее забирать и определять в Ласку. Оставили ее же в частном секторе, в надежде что кто-то заберет, не в лесу же ее оставили, пожалела собаку, - отметила девушка.