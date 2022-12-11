Жительница Барнаула пожаловалась на то, что ее насильно удерживали в ТЦ по подозрению в краже

Девушка вызвала полицию сама Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на то, что ее незаконно удерживали в торговом центре по подозрению в краже. Свою историю она рассказала в паблике «Инцидент Барнаул».

- В магазине «Лента» в «Пионере» сотрудники охраны задержали меня на выходе. Утверждали, что я якобы украла дезодорант. Доказывая свою невиновность, мне пришлось самой вызвать сотрудников полиции, так как они удерживали меня, пока я не рассчитаюсь за то, чего не брала – рассказала девушка.

По словам автора поста, с ней нагло разговаривали, называли воровкой и досматривали личные вещи, хотя права на это не имели. Когда приехала полиция, охранники сказали, что ошиблись и отпустили девушку.