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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 5:12

Мужчина и 4-летний мальчик погибли при пожаре в Алтайском крае

СК возбудил уголовное дело
Вера Березовская
ЧП произошло днем 10 декабря

ЧП произошло днем 10 декабря

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели 31-летнего мужчины и его 4-летнего сына при пожаре. Об этом сообщают пресс-службы краевого СК и прокуратуры.

ЧП произошло днем 10 декабря в поселке Кировский Топчихинского района. По предварительным данным следствия, хозяин дома был вдвоем со своим маленьким сыном. В обед жители села заметили, что загорелась веранда дома и вызвали пожарных.

- После тушения пожара в помещении веранды были обнаружены тела потерпевших, подверженные термическому воздействию, - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи выясняют причину возгорания.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.