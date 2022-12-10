Власти Барнаула разрабатывают меры поддержки городских перевозчиков

Совещание в администрации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула состоялось совещание, в рамках которого власти города и представители пассажироперевозящих предприятий обсудили возможные меры поддержки для их организаций.

Напомним, ранее власти города с подачи перевозчиков уже рассматривали вариант поднятия стоимости проезда и в этот раз вопрос вновь оказался на повестке дня. Координационный совет по ценообразованию города Барнаула поддержал предложение. При этом там постарались найти баланс между интересами предприятий и непосредственно пассажиров.

Если же власти окончательно все урегулируют, то уже с 1 января 2023 стоимость проезда вырастет.

По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, рассматривается вариант долгосрочного тарифного регулирования. Большинство депутатов одобрило этот формат.

– В перспективе данный механизм поможет пассажироперевозчикам лучше выстраивать финансовую модель ведения бизнеса, они смогут лучше оценивать свою платежеспособность и привлекать кредитные средства на закупку транспорта, - подчеркнул он.