Барнаульский шинный завод могут закрыть на полгода

Пожар на шинном заводе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 9 декабря в Барнауле произошел крупный пожар на шинном заводе. ЧП нанесло предприятию сильный урон и на восстановление может потребоваться до полугода.

Площадь пожара составила около одной тысячи квадратных метров. Для тушения помимо сотрудников МЧС привлекался пожарный поезд, так как он эффективнее в подобных ситуациях. Его цистерны наиболее вместительны. Проливка же продолжалась до позднего вечера.

Самому предприятию еще предстоит подсчитать ущерб, но и без того понятно, что это серьезный удар по заводу.

– По информации наших источников, комбинат теперь могут закрыть на полгода. Восстановление будет крайне сложным, - сообщают «Вести Алтай».

Причины ЧП также еще предстоит выяснить. Проверку проводит и прокуратура.