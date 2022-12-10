Крупнейший в Алтайском крае каток открывается для массовых катаний

Каток Фото: Олег УКЛАДОВ

10 декабря в Барнауле открывают самый большой каток во всем крае. С сегодняшнего дня он доступен для массового катания.

– В эту субботу, 10 декабря, в 18.00 состоится первый сеанс массового катания для всех желающих, под названием «Алтайская массовка». С этого сезона наши сеансы массового катания будут проводиться под этим названием, - рассказывает руководство спортшколы «Клевченя».

Специально для посетителей администрация обновила инвентарь и вновь открыла кафе. Кроме этого для гостей работает гардероб и заточка коньков.

Согласно расписанию, для массового катания выделили время с 18 до 21 часа в будни, кроме понедельника и четверга. Но лучше перед посещением свериться с объявлениями в официальной группе катка во «Вконтакте». Кроме того, в выходные дни возможно отмена катаний из-за соревнований.

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