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НовостиСпорт10 декабря 2022 7:20

Крупнейший в Алтайском крае каток открывается для массовых катаний

Посетители могут взять инвентарь в прокат
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Каток

Каток

Фото: Олег УКЛАДОВ

10 декабря в Барнауле открывают самый большой каток во всем крае. С сегодняшнего дня он доступен для массового катания.

– В эту субботу, 10 декабря, в 18.00 состоится первый сеанс массового катания для всех желающих, под названием «Алтайская массовка». С этого сезона наши сеансы массового катания будут проводиться под этим названием, - рассказывает руководство спортшколы «Клевченя».

Специально для посетителей администрация обновила инвентарь и вновь открыла кафе. Кроме этого для гостей работает гардероб и заточка коньков.

Согласно расписанию, для массового катания выделили время с 18 до 21 часа в будни, кроме понедельника и четверга. Но лучше перед посещением свериться с объявлениями в официальной группе катка во «Вконтакте». Кроме того, в выходные дни возможно отмена катаний из-за соревнований.

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