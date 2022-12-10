Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 декабря 2022 6:46

Волейболисты «Университета» 10-11 декабря проводит матчи в Барнауле

Вход для болельщиков бесплатный
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Начало матчей в 17.00. Фото: "Алтайский спорт"

Начало матчей в 17.00. Фото: "Алтайский спорт"

Барнаульский волейбольный клуб «Университет» в эти выходные, 10 и 11 декабря, проводит домашние матчи.

Противником эти дни выступит команда «Тархан» из Стерлитамака. На сегодняшний день это ближайший, а соответственно, принципиальный соперник, который заработал всего лишь на одно очко больше. Подопечным Ивана Воронкова во что бы то ни стало следует обыгрывать гостей.

Матчи пройдут на главной арене спортивного комплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146г). Начало в 17.00. Вход для болельщиков бесплатный.

0+