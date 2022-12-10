Волейболисты «Университета» 10-11 декабря проводит матчи в Барнауле

Начало матчей в 17.00. Фото: "Алтайский спорт"

Барнаульский волейбольный клуб «Университет» в эти выходные, 10 и 11 декабря, проводит домашние матчи.

Противником эти дни выступит команда «Тархан» из Стерлитамака. На сегодняшний день это ближайший, а соответственно, принципиальный соперник, который заработал всего лишь на одно очко больше. Подопечным Ивана Воронкова во что бы то ни стало следует обыгрывать гостей.

Матчи пройдут на главной арене спортивного комплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146г). Начало в 17.00. Вход для болельщиков бесплатный.

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