У автобуса раскрошило лобовое стекло после наезда на женщину в Камне-на-Оби

ГИБДД разбирается в произошедшем Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 9 декабря в Камне-на-Оби произошло страшное ДТП, в результате которого у автобуса буквально раскрошило лобовое стекло после наезда на пешехода. Подробнее об этом сообщают «Каменские известия».

Жуткая авария произошла на улице Колесников, недалеко от магазина строительных материалов.

– Рядом находится пешеходный переход, но доподлинно неизвестно, где именно человек переходил дорогу, - сообщают авторы издания.

Установлено, что под колеса автобуса попала женщина. Ее с травмами госпитализировали в Каменскую межрайонную больницу. Но о состоянии пострадавшей не сообщается. После нее на дороге осталась ее шапка, сапог и сумка. Сложно представить какой силы был удар, если у автомобиля разбито лобовое стекло и в целом сильно повреждена передняя часть.

Госавтоинспекция проводит проверку.