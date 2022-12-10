Девушка с молниеносной реакцией спасла школьника в Барнауле

Тот самый момент на "зебре". Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

На днях в Барнауле девушка с молниеносной реакцией остановила школьника, который едва не попал под колеса маршрутки.

Инцидент произошел утром 8 декабря на улице Аванесова. Как рассказала девушка Яна, она даже сама толком не поняла, как все случилось. Просто увидела мальчика, который бежал к переходу и, кажется, даже не смотрел по сторонам.

– В то время, когда я переходила дорогу автобус ехал медленно, но когда я прошла чуть дальше, увидела, что он набирает скорость. Потом увидела мальчика, который бежал со сквера. Стояла машина, из-за которой его не было видно, - рассказала она на странице сообщества «Инцидент Барнаул».

Девушка подумала, что так как мальчик низкого роста, то его водитель автобуса просто не увидит, да и школьник явно не собирался смотреть пропускают ли его или нет, видимо тоже очень торопился на уроки.

– Когда он пробегал мимо меня, я схватила его. Я очень испугалась за него, мальчику ничего не сказала, просто была в шоке от этого случая, - добавила она.