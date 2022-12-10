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НовостиОбщество10 декабря 2022 4:41

Девушка с молниеносной реакцией спасла школьника в Барнауле

Мальчик едва по попал под автобус
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Тот самый момент на "зебре". Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

Тот самый момент на "зебре". Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

На днях в Барнауле девушка с молниеносной реакцией остановила школьника, который едва не попал под колеса маршрутки.

Инцидент произошел утром 8 декабря на улице Аванесова. Как рассказала девушка Яна, она даже сама толком не поняла, как все случилось. Просто увидела мальчика, который бежал к переходу и, кажется, даже не смотрел по сторонам.

– В то время, когда я переходила дорогу автобус ехал медленно, но когда я прошла чуть дальше, увидела, что он набирает скорость. Потом увидела мальчика, который бежал со сквера. Стояла машина, из-за которой его не было видно, - рассказала она на странице сообщества «Инцидент Барнаул».

Девушка подумала, что так как мальчик низкого роста, то его водитель автобуса просто не увидит, да и школьник явно не собирался смотреть пропускают ли его или нет, видимо тоже очень торопился на уроки.

– Когда он пробегал мимо меня, я схватила его. Я очень испугалась за него, мальчику ничего не сказала, просто была в шоке от этого случая, - добавила она.