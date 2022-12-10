На Алтае сотрудники ГИБДД вынесли мужчину из горящего дома

Сотрудники Госавтоинспекции Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В пятницу, 9 декабря сотрудники Госавтоинспекции спасли на пожаре мужчину, который уснул с непотушенной сигаретой. Подробнее об этом рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Накануне сотрудники ДПС находились на маршруте патрулирования. Около 11 часов вечера проезжая по улице Отрадной в Белокурихе они заметили дым, который шел из-под двери хозпостройки.

– Остановившись, полицейские сразу почувствовали запах гари. Не теряя ни секунды, автоинспекторы бросились осматривать строение, - рассказывают в главке.

Внутри было нечем дышать, так как все помещение окутал едкий дым. Они даже не сразу поняли, что именно горит. Но при осмотре заметили хозяина дома. Он лежал, но все еще подавал признаки жизни. Его сразу же вывели на свежий воздух и привели в чувства. После этого они все вместе принялись тушить пожар.

Как позже выяснилось, мужчина, который едва не погиб в огне, уснул с непотушенной сигаретой. На его счастье дым заметили сотрудники Госавтоинспекции и спасли его.