В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы в День Героев Отечества

Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

9 декабря отмечают День Героев Отечества. В этот день в Барнауле на Мемориале Славы активисты возложили цветы, сообщает мэрия

В церемонии возложения цветов участвовали депутаты, активисты и общественники.

Кроме того, на площади Победы волонтеры раздали барнаульцам и гостям города Георгиевские ленточки, а также памятные листовки о Героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в честь которых назвали улицы краевой столицы.

Ранее мы писали, что глава региона поздравил жителей края с Днем Героев Отечества