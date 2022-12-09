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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:15

Главой Егорьевского района переизбрали Максима Нуйкина

За него проголосовали единогласно
Герман Архаров
Его переизбрали на второй срок

Его переизбрали на второй срок

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 декабря главой Егорьевского района Алтайского края переизбрали Максима Нуйкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

За кандидатуру чиновника депутаты проголосовали единогласно. Его переизбрали на второй срок.

Известно, что Максим Нуйкин родился 17 августа 1977 года. Получил образование по специальности «Юриспруденция». Его работы на руководящих должностях превышает 10 лет.

Ранее мы писали, что главой Кулундинского района вновь избрали Сергея Балухина