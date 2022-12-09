Главой Егорьевского района переизбрали Максима Нуйкина

Его переизбрали на второй срок Фото: Олег УКЛАДОВ

9 декабря главой Егорьевского района Алтайского края переизбрали Максима Нуйкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

За кандидатуру чиновника депутаты проголосовали единогласно. Его переизбрали на второй срок.

Известно, что Максим Нуйкин родился 17 августа 1977 года. Получил образование по специальности «Юриспруденция». Его работы на руководящих должностях превышает 10 лет.

Ранее мы писали, что главой Кулундинского района вновь избрали Сергея Балухина