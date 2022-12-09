График движения пригородных поездов изменят на Алтае

Пассажирам нужно быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 11 декабря изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь скорые пригородные поезда «Просторы Алтая» №6132 Рубцовск - Барнаул и №6131 Барнаул - Рубцовск будут ходить через день. При этом у №6132 изменится время отправления (теперь в 15:53), а прибытие по графику в 20:06.

Кроме того, электричка Камень-на-Оби - Барнаул будет отправляться позднее – в 7:01. В краевую столицу прибывать в 11 утра (на 53 минуты позже).

Также изменится график движения некоторых других пригородных поездов в пределах до 13 минут. Полное расписание можно найти здесь.