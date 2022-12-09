На Алтае жены военнослужащих снимут новогодний клип

Женщины хотят порадовать любимых Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жены мужчин, которые участвуют в специальной операции, снимут видеопоздравление с предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В клипе планируют принять участие десять девушек со своими детьми снимутся в клипе . Уже записали песню, которая называется «Вера и Любовь».

В предстоящие выходные начнут снимать фрагменты видео с участием жен военнослужащих. Закончить работу хотят к новогодним праздникам.

Ранее мы писали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Героев Отечества.