Цех по производству фольги из терморасширенного графита запустили на заводе в Барнауле

Открытие цеха. Фото: пресс-служба минпромэнерго региона

На барнаульском заводе АТИ (автоформованных термостойких изделий) прошло открытие нового цеха по производству гибкой фольги на основе терморасширенного графита. Об этом сообщает в министерстве промышленности и энергетики региона.

В новом цехе будут расширять окисленный графит в печах, затем произойдет дальнейшее вальцевание для получения фольги ТРГ различных размеров. В месяц мощности оборудования позволяют производить до 30 тонн продукции

На предприятии используют фольгу как наполнитель при производстве спирально-навитых прокладок в цехе промышленных уплотнений. После этого – в качестве нити при изготовлении сальниковых набивок в текстильном цехе.

Общие инвестиции в проект превысили 60 млн рублей

Ранее мы рассказывали о другом предприятии –единственным за Уралом заводе по обработке алмазов.