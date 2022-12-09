В барнаульском парке «Изумрудный» собирают вещи для животных из приюта

Фото: Лариса Гуляева

В барнаульском парке «Изумрудный» установили короб для сбора вещей приюту «Бусинка». Как уточнили организаторы, акция проходит с 1 по 23 декабря.

- Кошки и собаки ждут Новый год не меньше, чем люди. Даже те, у кого пока нет своей семьи и своего человека. Им тоже нужен праздник. Давайте устроим его вместе, - пишут организаторы акции.

Короб установили на центральной аллее. В него можно положить корм, игрушки, наполнители, медикаменты. А крупногабаритную посылку можно будет передать приюту во время праздника по случаю открытия новогодней елки в парке 24 декабря в 13:00. На аллее для сбора вещей будет стоять грузовик. Также в этот день можно будет сфотографироваться с хаски или стать куратором понравившейся кошки или собаки из приюта.