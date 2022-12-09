Путин наградил медалью «Золотая Звезда» уроженца Алтая

Награждение Фото: kremlin.ru

В Георгиевском зале Кремля прошло торжественное вручение золотых звезд двенадцати Героям России, пишет ТАСС.

Среди награжденных был уроженец Алтайского края Павел Семенко, Кроме него награды вручили полковникам Максиму Стефанову, Сергею Демьяненко и другим военным.

Добавим, что всего на торжественное мероприятие в Кремль пригласили более 200 военных и гражданских, которые проявили особое мужество и героизм.

Павел Семенко родился и вырос в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края, уточняет amic.ru.

Ранее мы писали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества