Путин наградил медалью «Золотая Звезда» уроженца Алтая

Награждение
Фото: kremlin.ru
В Георгиевском зале Кремля прошло торжественное вручение золотых звезд двенадцати Героям России, пишет ТАСС.
Среди награжденных был уроженец Алтайского края Павел Семенко, Кроме него награды вручили полковникам Максиму Стефанову, Сергею Демьяненко и другим военным.
Добавим, что всего на торжественное мероприятие в Кремль пригласили более 200 военных и гражданских, которые проявили особое мужество и героизм.
Павел Семенко родился и вырос в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края, уточняет amic.ru.
Ранее мы писали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества