Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 декабря 2022 5:24

Прокуратура проводит проверку после пожара на шинном заводе в Барнауле

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров
Герман Архаров
Тушение продолжается

Тушение продолжается

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Правоохранители проводят проверку после серьезного пожара на барнаульском шинном заводе. Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Сообщение о возгорании в подготовительном цехе компании «Нортек» в Барнауле поступило около 5 утра. Площадь пожара составила примерно 1000 квадратных метров, его локализовали, тушение продолжается. Причины возгорания установят специалисты.

Представители прокуратуры проверяют исполнение законодательства, выясняют причины и условия возгорания.

- Также будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников предприятия, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022: что известно к этому часу, фото

Троих человек спасли на пожаре на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022 (подробнее)