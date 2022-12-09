Прокуратура проводит проверку после пожара на шинном заводе в Барнауле

Тушение продолжается Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Правоохранители проводят проверку после серьезного пожара на барнаульском шинном заводе. Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Сообщение о возгорании в подготовительном цехе компании «Нортек» в Барнауле поступило около 5 утра. Площадь пожара составила примерно 1000 квадратных метров, его локализовали, тушение продолжается. Причины возгорания установят специалисты.

Представители прокуратуры проверяют исполнение законодательства, выясняют причины и условия возгорания.

- Также будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников предприятия, - отметили в ведомстве.

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