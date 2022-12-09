На Алтае сошли с путей вагоны грузового поезда

На месте происшествия. Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Вечером 8 декабря в Павловском районе Алтайского края сошли с путей два вагона грузового поезда. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло при следовании грузового поезда по путям ж/д станции Арбузовка. Два груженых вагона сошли с рельсов, но не опрокинулись.

Причины произошедшего выясняют специалисты. По предварительной информации, пострадавших нет. Также ЧП не повялило на график движения других поездов.

Представители Барнаульской транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.