В Барнауле градсовет снова забраковал 16-этажку в частном секторе

Дом хотят построить на улице Смирнова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле градсовет снова отклонил проект многоквартирного дома на улице Смирнова,27. Об этом сообщает amic.ru

В первый раз проект дома презентовали на градсовете в мае. Тогда эксперты вынесли замечания, большинство из которых авторы смогли устранить.

При этом они не стали проектировать пожарный проезд с четырёх сторон здания (этого не требуют нормативы), площадку для выгула домашних животных, а также делать проект планировки квартала. Последнее и стало главной причиной отклонения проекта в этот раз.

В частности, бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко отметил, что вместо «свечки» следует разместить вдоль улицы Смирнова «плоский» дом.

В итоге авторам посоветовали подготовить проект планировки, а также уточнить параметры плотности застройки.