Жительницу Барнаула обманули на 10 тысяч рублей, пообещав снять порчу

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Незнакомка пообещала снять порчу с жительницы Барнаула, а в итоге обманула на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Девушка рассказала, что вечером к ней подошла незнакомка, которая сказала, что на горожанку наложена порча, однако ее можно снять. Для ритуала нужны были деньги и платок. Жительница Барнаула и передала мошеннице 10 тысяч рублей, которые та завернула.

- Сделав несколько движений руками с использованием платка женщина отдала вещь и ушла. Раскрыв платок, девушка заметила пропажу денег и обратилась в полицию, - отметили в МВД.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась 48-летняя местная жительница, которая успела потратить деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошеннице. Подозреваемую оставили под подпиской о невыезде.