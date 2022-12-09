Режим «черного неба» действует в Барнауле и Бийске

О "режиме черного неба" сообщают синоптики Фото: Вера Березовская

В Барнауле и Бийске до 9 декабря действует режим «черного неба». Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности сохранятся в краевой столице до 12 часов 9 декабря

Кроме того, режим «черного неба» действует в Бийске до до 16 часов 9 декабря.

Ранее мы писали, что с 9 декабря в Алтайском крае немного потеплеет.