Морозы начнут ослабевать в Алтайском крае с 9 декабря

В Барнауле 9 декабря ожидается -16…-18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Морозы немного ослабнут в Алтайском каре. Уже днем в пятницу, 9 декабря, в регионе ожидается -16…-21 местами -10….-15 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

9 декабря будет преимущественно без осадков. Утром местами изморозь. В регионе подует юго-западный ветер, 2-7 м/с, местами не исключены порывы до 12 м/с.

В Барнауле 9 декабря ожидается -16…-18 градусов. Прогнозируют преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ожидается юго-западный ветер, 2-7 м/с.

В следующие дни в Алтайском каре также будет не слишком холодно. Уже в ночь на 10 декабря прогнозируют -21…-26 градусов.