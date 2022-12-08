Барнаульская сеть «Аптека № 1» досталась собственнику «Губернского лекаря»

Аптека в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Сто процентов акций муниципальной сети «Аптека № 1» перейдут в руки предпринимателя Олега Казанского. Об этом сообщает Банкфакс.

Аукцион по продаже акций, принадлежащих администрации Барнаула, прошел 6 декабря. Его единственным участником стал Олег Казанский. Он известен как владелец аптечных сетей «Эдельвейс» и «Губернский лекарь». Бизнесмен получил право приобрести акции за 67,88 млн рублей.

- Казанский оказался единственным участником аукциона и купил сеть, сделав один шаг на повышение цены размером 1,5 млн рублей, - пишет издание.

По данным аукционной документации, в АО «Аптека № 1» трудоустроен 71 человек. Предприятие располагает тремя объектами. Согласно отчетам, его чистая прибыль за январь-июнь 2022 года составила более 1,2 млн рублей.