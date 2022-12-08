Нагнетать излишнюю панику из-за возвращения свиного гриппа не стоит Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае начался резкий подъем заболеваемости ОРВИ. Среди инфекций начали выявлять и свиной грипп (H1N1). Пока заболевших немного, но ситуация может ухудшиться, сообщил Амителу главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Возвращение гриппа связано с ослаблением COVID-19, который заметно сдал позиции.

- Свято место пусто не бывает. Свиной грипп ждал и дождался своего часа, чтобы вернуться, - сказал врач.

Но нагнетать излишнюю панику из-за возвращения свиного гриппа не стоит, считает инфекционист.

- Конечно, есть группы риска. Это люди с сопутствующими заболеваниями, дети до шести лет, пожилые. Но взрослый здоровый человек, скорее всего, перенесет его нормально, без тяжелых осложнений, — пояснил Валерий Шевченко.

Поэтому медики не ждут, что H1N1 вызовет серьезный рост количества заболевших. Эпидподъем будет продолжаться, но без катастрофических последствий.